نتنياهو يواصل هجومه على حكومة نفتالي بينت

هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حكومة نفتالي بينت، خلال مناقشات الموازنة في (كنيست).





وقال في كلمة له في (كنيست): إن الحكومة الزائفة تفعل دائما عكس ما تعد به، لقد ووعد بينت بأن الحكومة ستخفض الضرائب".





وأضاف: "إنهم يرفعون الضرائب، ضريبة على المشروبات الغازية وضريبة على الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، وضريبة وضريبة وضريبة، بينما قمنا في حكومتي السابقة برفع الأجور بنسبة 50%".





وتابع: "لم تزد الأجور في عهد بينت بمقدار شيكل واحد مع أنه وعد بذلك، لقد وعدت حكومة الأكاذيب بتخفيض الأسعار وفي الواقع ترتفع الأسعار، من وقود إلى كهرباء إلى نقل عام إلى فواكه، كل شيء يرتفع باستثناء مقاعد حزب بينت".

رام الله - دنيا الوطن