حماية المستهلك واللجان الشعبية تحذران من التلاعب بأوزان وأسعار ربطة الخبز المتعارف عليها
حذرت اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك في دولة فلسطين في بيان صحفي مركزي، جمعية ونقابة أصحاب المخابز من القيام بالتلاعب بأوزان وأسعار ربطة الخبز المتعارف عليها في قطاع غزة، 3 كيلو بسعر سبعة شواكل، وفي الضفة الغربية والقدس وزن 1 كيلو بسعر 4 شواكل .
واعبر البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أي تخفيض في الوزن او رفع في السعر يندرج في دائرة التلاعب بالوزن على حساب السعر المتعارف عليه وانه نوع من أنواع الخداع للمستهلكين وسرقة واضحة لقوت أبناء شعبنا الصامدين المرابطين.
واعرب رئيس جمعية حماية المستهلك، أمين عام اللجان الشعبية في دولة فلسطين، عزمي الشيوخي، عن رفض جمهور المواطنين والمستهلكين لأي تلاعب في الوزن المتعارف عليه لربطة الخبز او لسعرها.
وحذر الشيوخي جمعية ونقابة اصحاب المخابز في شقي الوطن من التلاعب بالاسعار او الاوزان لربطة الخبز.
واوضح ان الخبز يمثل السلعة الاساسية الاولى ضمن قوائم المواد الغذائية والتمونية الاستهلاكية الاساسية التي لا يستغني عنها اي مواطن او مستهلك فقيرا او غني .
واضاف ان الخبز سلعة استراتيجية واساسية وسلعة دفاعية لمواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية والاستيطانية ولتعزيز صمود شعبنا وتمثل قوت الاغنياء قبل الفقراء الذين يعيش كثيرا منهم وفي كثير من الاحيان على الخبز والشاي ان وجد في ظل الارتفاع الكبير لنسبة البطالة والفقر والتاكل في الاجور والرواتب.
ودعا الشيوخي وزارة الاقتصاد وجميع الجهات التنفيذية والرقابية في شقيي الوطن وفي عاصمتنا القدس لتشديد الرقابة على المخابز بما يتعلق بالتزامها بالأسعار والاوزان والالتزام بشروط الصحية والسلامة العامة والتعليمات الفنية الإلزامية وتحويل المخالفين للعدالة.
ونوه ان عدد من اصحاب المخابز في قطاع غزة وفي الضفة الغربية يتلاعبون بالأوزان والاسعار ولا يلتزمون بالمواصفات والمقاييس والاسعار ولا بشروط الصحة والسلامة العامة .
التعليقات