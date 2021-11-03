حماية المستهلك واللجان الشعبية تحذران من التلاعب بأوزان وأسعار ربطة الخبز المتعارف عليها



ونوه ان عدد من اصحاب المخابز في قطاع غزة وفي الضفة الغربية يتلاعبون بالأوزان والاسعار ولا يلتزمون بالمواصفات والمقاييس والاسعار ولا بشروط الصحة والسلامة العامة .



واوضح ان الخبز يمثل السلعة الاساسية الاولى ضمن قوائم المواد الغذائية والتمونية الاستهلاكية الاساسية التي لا يستغني عنها اي مواطن او مستهلك فقيرا او غني .واضاف ان الخبز سلعة استراتيجية واساسية وسلعة دفاعية لمواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية والاستيطانية ولتعزيز صمود شعبنا وتمثل قوت الاغنياء قبل الفقراء الذين يعيش كثيرا منهم وفي كثير من الاحيان على الخبز والشاي ان وجد في ظل الارتفاع الكبير لنسبة البطالة والفقر والتاكل في الاجور والرواتب.ودعا الشيوخي وزارة الاقتصاد وجميع الجهات التنفيذية والرقابية في شقيي الوطن وفي عاصمتنا القدس لتشديد الرقابة على المخابز بما يتعلق بالتزامها بالأسعار والاوزان والالتزام بشروط الصحية والسلامة العامة والتعليمات الفنية الإلزامية وتحويل المخالفين للعدالة.