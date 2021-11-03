الصالح يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في شمال الخليل



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافظة اليوم الاربعاء، رافقه خلالها مساعد محافظ الخليل جميل رشدي، استهلها بزيارة بلدية حلحول، ولقاء امين سر حركة فتح في اقليم شمال الخليل، وزيارة محطة خاراس ك لمعالجة الصرف الصحي، ومجلس ادارة مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي شمال الخليل، وزيارة المنطقة الصناعية في جمرورة، ولقاء عدد من ممثلي الهيئات المحلية في بلدة بيت اولا.



وتفقد الصالح في حلحول، مستشفى الرئيس محمود عباس الحكومي والشوارع المحيطة بها والمنوي قريبا اعادة تأهيلها ، ومشروعي دائرة السير، ومحطة فحص المركبات الدينموميتر.



كما والتقى الصالح مع رئيس بلدية خاراس والمجلس البلدي واطلع على ابرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية، كما وتفقد موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في خاراس.



وزار الصالح والوفد المرافق عددا من المنشآت والمصانع في المنطقة الصناعية في جمرورة، واطلع على واقع سير العمل هناك واحتياجات المنطقة.



وخلال زيارة لبلدية بيت اولا، التقى الصالح برئيس البلدية ورؤساء الهيئات المحلية في منطقة شمال الخليل واستمع لابرز مطالبهم من المشاريع التطويرية والتنموية وبخاصة مشاريع تأهيل البنية التحتية، ومناقشة قضايا المياه والصرف الصحي، والنفايات وغيرها.







رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في شمال الخليل، من المشاريع التطويرية والتنموية.