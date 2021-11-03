شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين توقيف برنامج الصحفية الفلسطينية الألمانية نعمة الحسن بحجة "معاداة السامية"

الديمقراطية تدين توقيف برنامج الصحفية الفلسطينية الألمانية نعمة الحسن بحجة "معاداة السامية"
رام الله - دنيا الوطن
تدين دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إيقاف برنامج الصحفية الفلسطينية الألمانية نعمة الحسن البالغة من العمر 28 سنة، الذي يعرض على قناة "دبليو دي آر" بطلب من الهيئة الإدارية للقناة، حيث تم إتهام الصحفية نعمة الحسن بمعاداة السامية.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الصحفية نعمة الحسن نشرت مقال لها على موقع "برلينر تسايتونج" الإلكتروني تؤكد من خلاله أنها لا تزال فلسطينية سواء راق ذلك للرأي العام الألماني أم لا، وتوضح أن إنتقاد الحكومة الإسرائيلية هو أمر غير مرغوب به في ألمانيا، بسبب إرتباطها بالهولوكوست.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه لابد من الفصل بين معاداة السامية وإنتقاد الحكومة الإسرائيلية، خاصة وأن إيقاف البرنامج يأتي في سياق الحملة التي تقاد من قبل اللوبيات الصهيونية ضد جميع المنتقدين للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، وتكرس نظام الفصل العنصري  الأخير على وجه الأرض،  مؤكدة أن  الإنتقاد حق مكفول في الدستور الألماني ودستور الإتحاد الأوروبي إنطلاقا من مبدأ حرية الرأي والتعبير.

وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والإتحادات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في ألمانيا، للوقوف إلى جانب الصحفية "نعمة الحسن"، والعمل على نشر الوعي في المجتمع الألماني فيما يتعلق بمعاداة السامية وأهدافها، وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق القانون الدولي وحقوق الإنسان،  خصوصا فيما يتعلق بالإستيطان لما يشكل من  جريمة حرب، بالإضافة إلى جرائم  الإضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي الممارس على الشعب الفلسطيني، كما أكد تقرير "هيومن رايتس ووتش".

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