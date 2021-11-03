هنية: مستعدون للدخول بمقاومة شعبية بالضفة تتطور لانتفاضة ضد الاحتلال

وشدد هنية على أنه "ما معنى منظمة تحرير لا توجد فيها حماس ولا حركة الجهاد ولا جبهة شعبية بشكلها الفاعل ولا جبهة ديمقراطية ولا قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة؟"، مشيراً إلى أننا

"جاهزون من الغد للدخول في عملية حقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية".





وقال: "علينا الاتفاق على برنامج سياسي للمرحلة الحالية من خلال القواسم المشتركة والاتفاقات الموقعة، ولدينا إرث سياسي نستطيع من خلاله أن نتوافق على برنامج سياسي"، و"علينا الاتفاق على استراتيجية نضالية كفاحية تزاوج بين العمل الدبلوماسي والمقاومة بما في ذلك المقاومة الشعبية".



