هنية: مستعدون للدخول بمقاومة شعبية بالضفة تتطور لانتفاضة ضد الاحتلال
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إلغاء الانتخابات في مدينة القدس، شكل مأزقاً حقيقياً، وأدى الى العودة للمربع الأول.
وأشار هنية في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه لا أحد يوافق على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بدون مدينة القدس، وفق وكالة (الرأي) المحلية.
وقال: "قلنا إن القدس معركة وطنية، ويجب أن نخوض الانتخابات بالقدس، ولدينا الكثير من الوسائل والأدوات التي نقوم بها".
وفي سياق أخر، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن معركة سيف القدس، شكلت تحولاً مهماً في الصراع مع الاحتلال، كما أنها وحدت الشعب الفلسطيني، وأعادت الاعتبار للقضية ببعدها العربي والإسلامي.
وشدد هنية على أنه "ما معنى منظمة تحرير لا توجد فيها حماس ولا حركة الجهاد ولا جبهة شعبية بشكلها الفاعل ولا جبهة ديمقراطية ولا قوى الشعب الفلسطيني الفاعلة؟"، مشيراً إلى أننا
"جاهزون من الغد للدخول في عملية حقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية".
وقال: "علينا الاتفاق على برنامج سياسي للمرحلة الحالية من خلال القواسم المشتركة والاتفاقات الموقعة، ولدينا إرث سياسي نستطيع من خلاله أن نتوافق على برنامج سياسي"، و"علينا الاتفاق على استراتيجية نضالية كفاحية تزاوج بين العمل الدبلوماسي والمقاومة بما في ذلك المقاومة الشعبية".
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بـ "أننا مستعدون للدخول في مقاومة شعبية في الضفة الغربية تتطور إلى انتفاضة ضد الاحتلال".
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