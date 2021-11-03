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شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": هدم المنازل من أشد إجراءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

"النضال الشعبي": هدم المنازل من أشد إجراءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تشهد تزايدا ملحوظا إنما تدل على الوجه اليميني المتطرف والعنصري الذي تمارسه على أرض الواقع بحق المدنيين والابرياء من أبناء شعبنا والمتمثلة بهدم المنازل وذلك تنفيذاً لقرارها بتشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق "ج .

وأوضحت أن من أشد الإجراءات العنصرية الممارسة بحق أبناء شعبنا عملية هدم المنازل والتي تنفرد بها وتمارسها حكومة الاحتلال، في مختلف مناطق الضفة الغربية مشيرة لخطورة هذه الإجراءات والتي تتطلب العمل على رفع الدعاوى القضائية على حكومة الاحتلال ومحاكمتها وفضح إجراءاتها بكافة المحافل الدولية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب خلال اجتماع لفرع محافظة نابلس اليوم، على المجتمع الدولي ضرورة الخروج من حالة الضغوط الاعلامية والتصريحات الدبلوماسية التي يتعامل بها مع حكومة الاحتلال، بل يتطلب الامر العمل والانتقال إلى التطبيق الفعلي بما يلمسه المواطن الفلسطيني على أرض الواقع.

وحذر طالب من مغبة الدعاية الاعلامية لحكومة الاحتلال التي تحاول تجميل وتسويق صورتها عبر الاعلام عالميا، موضحا أن كل اجراءات الاحتلال تعتبر تحديا للمجتمع الدولي، واختبارا أمام الادارة الامريكية لترجمة اقولها إلى افعال بالزام حكومة الاحتلال بوقف كافة اعمالها وتنفيذ التزاماتها المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية،وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون، وأولها وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وأكد طالب أن هذه الخروقات الصارخة للحق الأساسي للإنسان الفلسطيني في سكنه وأملاكه تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الترحيل الجماعي والتهجير القسري والتطهير العرقي لأصحاب الأرض والسكان الأصليين لاقتلاعهم وإحلال المستوطنيين اليهود مكانهم، الأمر الذي يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب تستدعي الاعتقال والمحاسبة.

هذا وناقش الاجتماع  الذي حضره سكرتير فرع نابلس مهند أبو عمر وأعضاء لجنة الفرع ، كافة التطورات السياسية والتنظيمية والنقابية وتسجيل الجبهة لقوائمها الانتخابية على مستوى المحافظة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى .

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