شؤون فلسطينية

لجنة متضرري عدوان 2014 تتمكن من استخراج الكشف الأول من تحديث بيانات المتضررين

لجنة متضرري عدوان 2014 تتمكن من استخراج الكشف الأول من تحديث بيانات المتضررين
رام الله - دنيا الوطن
أنهت لجنة متضرري عدوان 2014 من استخراج الكشف الأول من تحديث بيانات المتضررين من عدوان 2014 والذين سجلوا وحدثوا بياناتهم من خلال الرابط الذي أعلنت عنه اللجنة فيل اقل من أسبوعين.

وبلغ عدد المتضررين من عدوان 2014 الذين سجلوا من خلال الرابط ما يقارب 18 ألف متضرر من جميع محافظات غزة من شريحة اللاجئين وما زال التسجيل متاحا لجميع المتضررين الذين لم يتمكنوا من التحديث.

وقامت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج وبتعليمات من رئيسها حاتم قنديل بدور كبير في المساعدة في تجميع الأسماء وتصنيفها حسب نوع الضرر أن كان جزئيا أو جزئي بليغ أو طفيف وتوزيعهم حسب اماكن سكناهم وكذلك معرفة من حصل على دفعة مالية من قبل الوكالة أو لم يستلم.

وفي هذا المجال أوضح رئيس لجنة متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم، أنه من خلال تفحص كشف الأسماء تبين أن هناك عددا كبيرا من المتضررين يقدر بالآلاف لم يستلموا دولارا واحدا من قبل وكالة الغوث وان البعض استلم دفعة واحدة أو
دفعتين وتبقى له دفعة أخرى لم يستلمها.

وقال: أنني تفاجأت من الكم الهائل من المتضررين الذين حدثوا بياناتهم وهذا يدل على مدى تفاعل الاخوة المتضررين مع هذه القضية واستعدادهم للمشاركة في أية فعاليات ووقفات تعلن عنها اللجنة قريبا

وقال مسلم :" أن المتضررين على أهبة الاستعداد والجاهزية للمشاركة في أية وقفة احتجاجية تعلن عنها اللجنة ، عازيا ذلك لحالة الأحباط واليأس التي يشعرون بها بعد ثماني سنوات من الأنتظار والترقب بإيفاء الوكالة بالوعود والتعهدات التي
كانت أعلنت عنها بعد انتهاء العدوان بصرف الاموال لهم "

وأعلن مسلم أن عدد الذين سجلوا وحدتوا بياناتهم ما يقارب 18 ألف متضرر من مختلف محافظات غزة ،مشيرا الى التسجيل ما زال مستمرا من خلال الرابط المعلن عنه.

وقال :" أن لجنة المتضررين ستجتمع في الأيام القادمة لدراسة ومناقشة التقرير والخروج بتوصيات ومقترحات وأفكار وقرارات تهم قضية المتضررين.

وقدم مسلم الشكر للجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج ورئيسها حاتم قنديل والمسؤول الإعلامي فيها ياسر وشاح عل الدور الذي قامت به في مساعدة لجنة المتضررين في إصدار الكشف الأول من الأسماء.

وكانت لجنة متضرري عدوان 2014 قد دعت المتضررين الذين حصلوا سواء على دفعة واحدة من التعويضات التي قدمتها لهم الوكالة أو الذين لم يحصلوا خاصة المصنفين " الجزئي والجزئي البليغ "، والذين لم تدفع لهم الوكالة دولارا واحد، سرعة تحديث بياناتهم.

وأكدت اللجنة أن الهدف من وراء تحديث البيانات هو معرفة الأعداد الحقيقية من المتضررين والمبالغ المستحقة لهم، وكذلك سهولة التواصل معهم في حال جد اي جديد خاصة ما يتعلق بالتصعيد المنوي تنظيمه ضد الوكالة في الأيام القادمة، مشيرا الى أن كشف تحديث البيانات خاص باللجنة فقط.

وكان وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 قد عقد لقاء مع رؤساء اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في المحافظة الوسطى وذلك في مقر لجنة البريج.

وهدف اللقاء إلى أهمية التعاون والتنسيق والتكاملية بين الطرفين للضغط من أجل سرعة تعويض المتضررين من عدوان 2014 ودمجهم في ملف واحد مع متضرري العدوان الأخير.



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