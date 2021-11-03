حسن يوسف يدعو إلى التحرك في كل الميادين لإسناد الأسرى

وخلال مشاركته مساء اليوم الأربعاء في وقفة وسط مدينة رام الله دعا لها شباب فلسطين اسناداً للأسرى المضربين قال الشيخ يوسف: "واجب شعبنا الفلسطيني أن يتحرك في كل المواقع والميادين لإسناد المضربين رسميًا وشعبيًا".



وأضاف: أنه لا يجوز أن نترك الأسرى تنفرد بهم سلطات الاحتلال ومخابراتها، مشددًا على أنهم "ماضون معهم حتى كسر إرادة المحتل".



ونبه إلى أن معركة الأمعاء الخاوية هي السلاح الوحيد الذي يمكن للأسير أن يواجه به سلطات الاحتلال لرفض الاعتقال الإداري.



وأكد يوسف أنه لا يجوز رفع الراية البيضاء أمام الاعتقال الإداري "الجائر وغير المبرر".



وقال: إن الاعتقال الإداري يتم بغير دليل وإنما على حسابات شخصية تقوم بها مخابرات الاحتلال ضد الأسرى.



رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، إلى تحرك فلسطيني رسمي وشعبي، في كل المواقع والميادين، إسنادًا للأسرى الستة الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال، بعضهم بظروف صحية خطيرة.