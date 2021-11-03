إسرائيل والأردن يتفقان على زيادة حصة المنتوجات الأردنية إلى فلسطين

رام الله - دنيا الوطناتفقت كل من إسرائيل والأردن على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، ووقعتا اتفاقا يقضي بزيادة حصة المنتوجات التي يسمح لعمّان بتوريدها إلى دولة فلسطين.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصناعة الإسرائيلي، اورنا باربيفاي، في عمان اليوم، مع وزير الصناعية والتجارة الأردني يوسف الشمالي.وجاء في بيان من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، إنه جرى اليوم التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).ونقل البيان عن الشمالي، قوله إن التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو "نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية".وأكد الشمالي، إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية، وبقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أمريكي، معفاة من الرسوم الجمركية.