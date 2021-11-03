شؤون فلسطينية

القنصل الفرنسي: سنواصل التعاون مع سلطة المياه لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي

القنصل الفرنسي: سنواصل التعاون مع سلطة المياه لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي
رام الله - دنيا الوطن
أكد القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز أن قطاع المياه الفلسطيني يحتل المرتبة الأولى من حيث اهتمامات الحكومة الفرنسية، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه في تحقيق إنجازات نوعية في تطوير هذا القطاع الحيوي، ومؤكدا على حرص حكومته على استمرار التعاون والشراكة القائمة في مجال المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم رينيه تروكاز، وذلك للوقوف على تطورات البرامج والمشاريع التي تدعمها الحكومة الفرنسية في قطاع المياه، والتباحث في آليات التعاون المستقبلي وفق خطة سلطة المياه للنهوض بواقع هذا القطاع في ظل العقبات التي يضعها الجانب الاسرائيلي أمام ذلك.

هذا وتطرق م.غنيم في بداية اللقاء الى الوضع المعقد الذي يشهده قطاع المياه الفلسطيني، والناجم عن السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية، وعرقلتها تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وانتهاكها لجميع القوانين والتشريعات الدولية. منوها أن هذه الانتهاكات تأتي بالتوازي مع قيام إسرائيل بتنفيذ مشاريع مائية تهدف إلى زيادة واحكام سيطرتها على المصادر المائية، وتخصيصها لمواطنيها ولسكان المستوطنات غير الشرعية، على حساب المواطن الفلسطيني.

وأكد غنيم أنه وبالرغم من هذه التحديات إلا أن سلطة المياه تواصل تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، وذلك وفق خطة مدروسة تستند الى الاحتياجات والأوليات، مع مراعاة الفروق في هذه الاحتياجات بين الضفة وغزة .

وأوضح غنيم أنّ هناك حاجة ملحة لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج للتجمعات الفلسطينية، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تكثيف الدعم من قبل الشركاء الداعمين وعلى رأسهم الحكومة الفرنسية.

وفي هذا الإطار ثمّن م.غنيم الدعم السياسي للحكومة الفرنسية في التصدي لمخططات الضم، الذي تنفذه الحكومة الاسرائيلية، كما ثمّن بشكل خاص الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة الفرنسية لقطاع المياه، منوها إلى الدور الكبير الذي لعبه هذا الدعم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي .

وفي نهاية اللقاء أكد تروكاز على استمرار التعاون بين الطرفين لتنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج المستقبلية، وفق الاحتياجات والأولويات التي تضعها سلطة المياه في مجالي المياه والصرف الصحي.

أخبار ذات صلة

حسن يوسف يدعو إلى التحرك في كل الميادين لإسناد الأسرى

حسن يوسف يدعو إلى التحرك في كل الميادين لإسناد الأسرى

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

الاقتصاد بغزة تتحدث عن عمليات الاحتكار ورفع السعر الطبيعي للسلع

الاقتصاد بغزة تتحدث عن عمليات الاحتكار ورفع السعر الطبيعي للسلع

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

أبو بكر: البدء بالإجراءات القضائية بالجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

أبو بكر: البدء بالإجراءات القضائية بالجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

موقع إسرائيلي: سيتم بناء روضة أطفال يهودية بالشيخ جراح.. فهل سيتجدد التصعيد مع حماس؟

موقع إسرائيلي: سيتم بناء روضة أطفال يهودية بالشيخ جراح.. فهل سيتجدد التصعيد مع حماس؟

بينت: الأموال التي كانت تذهب لغزة من اختراع نتنياهو وقد وضعت حداً لها

بينت: الأموال التي كانت تذهب لغزة من اختراع نتنياهو وقد وضعت حداً لها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القنصل الفرنسي: سنواصل التعاون مع سلطة المياه لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي

القنصل الفرنسي: سنواصل التعاون مع سلطة المياه لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

(أونروا) تدعم المزارعين اللاجئين خلال موسم قطف الزيتون

سلطة المياه تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; سبب إيقاف عمل فندق عائم على شاطئ غزة

سلطة المياه تكشف لـ"دنيا الوطن" سبب إيقاف عمل فندق عائم على شاطئ غزة

أبو هولي: الرئيس وضع خارطة الطريق للتحرك الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية

أبو هولي: الرئيس وضع خارطة الطريق للتحرك الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية

هيئة الأسرى: الأسيران أبو عكر ومعطان يواجهان وضعاً صحياً حرجاً

هيئة الأسرى: الأسيران أبو عكر ومعطان يواجهان وضعاً صحياً حرجاً

قوات القمع تقتحم سجن (جلبوع) وتجري تفتيشات وحشية واستفزازية

قوات القمع تقتحم سجن (جلبوع) وتجري تفتيشات وحشية واستفزازية

شهيد و2124 انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس خلال أكتوبر

شهيد و2124 انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس خلال أكتوبر

منوعات

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

عربي

الإمارات تقدم ملايين الدولارات لبعض المناطق التركية

الإمارات تقدم ملايين الدولارات لبعض المناطق التركية

الرئيس المصري: بدء نقل عمل الحكومة إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر

الرئيس المصري: بدء نقل عمل الحكومة إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر

(رويترز): حمدوك نفى توصله لاتفاق مع قيادة الجيش السوداني

(رويترز): حمدوك نفى توصله لاتفاق مع قيادة الجيش السوداني

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)