شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا

الرئيس عباس يجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
جرى مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وذلك في قصر كيجي، مقر رئاسة الوزراء، في العاصمة روما.

وكان رئيس الوزراء في استقبال الرئيس عباس، وعُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والإيطالي، واستعرضا حرس الشرف الذي اصطف للتحية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبحث الرئيس، مع دراجي العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأطلع الرئيس، رئيس الوزراء الإيطالي على ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة.

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