الاقتصاد بغزة تتحدث عن عمليات الاحتكار ورفع السعر الطبيعي للسلع

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد الفتاح أبو موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، أن أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع، ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.وأشار أبو موسى في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 محضر ضبط من يوم السبت 23 تشرين الاول/ أكتوبر وحتى تاريخ اليوم الأربعاء، للمخالفين معظمها في رفع السعر، وتم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.