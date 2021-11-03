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أمريكا تصنف شركتين إسرائيليتين ضمن قائمتها السوداء

أمريكا تصنف شركتين إسرائيليتين ضمن قائمتها السوداء
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت اليوم الأربعاء شركتي "NSO" و"Candiro" الإسرائيليتين في قائمة الشركات التي تتعارض أنشطتها مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تم إدراج هاتين الشركتين إلى القائمة بناء على أدلة أثبتت أن الشركتين طورتا برامج تجسس ساعدت الحكومات الأجنبية في تعقب المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والنشطاء والعاملين بالسفارات والأكاديميين الأمريكيين.

وقالت الوزارة: إن برامج التجسس سمحت للحكومات "الاستبدادية" بتعقب معارضي النظام خارج حدود بلدانهم، مضيفةً أن "هذه الأعمال تهدد النظام الدولي"، وفق تعبيرها.

وفي السياق، نقل موقع (واللا) العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعطت إسرائيل إشعارًا قبل ساعة واحدة فقط، قبل الإعلان عن قرار تصنيف الشركتين الإسرائيليتين في قائمة الشركات التي تتعارض أنشطتها مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب الموقع، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، بعد قرار وضع شركتي (NSO وكانديرو) على "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل ضد المصالح الوطنية الأمريكية.

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