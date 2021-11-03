شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: سيتم بناء روضة أطفال يهودية بالشيخ جراح.. فهل سيتجدد التصعيد مع حماس؟

موقع إسرائيلي: سيتم بناء روضة أطفال يهودية بالشيخ جراح.. فهل سيتجدد التصعيد مع حماس؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (كيباه) الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن بلدية القدس ستشرع في إنشاء روضة أطفال يهودية جديدة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأشار الموقع، أن قرار بلدية القدس، جاء على خلفية المعركة القانونية في المحكمة الإسرائيلية العليا على منازل حي الشيخ جراح، ورداً على قرار العائلات الفلسطينية بعدم الوقيع على اتفاق التسوية.

وعلى أثر هذا القرار، تساءل الموقع الإسرائيلي قائلا: "هل ستؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التوتر أمام حركة حماس؟".

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