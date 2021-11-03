تحدثت عن التحقيقات بصفقة اللقاحات.. الكيلة: سيصلنا قريبا مليون جرعة لقاح من الصين



وأشارت الكيلة في تصريحات لها، نشرت، مساء اليوم الأربعاء، على الصفحة الشخصية لوزارة الصحة في موقع (فيسبوك)، إلى أن نسبة مت تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 43.7%، ويوجد 374 مركز تطعيم بالقطاع والضفة.



وفي السياق، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه سيصل قريباً، مليون جرعة لقاح ضد فايروس (كورونا) بتبرع من الصين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دولة فلسطين من الدول المتقدمة في تقديم الطعومات، وفق منظمة الصحة العالمية.



وقالت: "4689 حالة وفاة منذ بدء الجائحة تشكل نسبة 1.3% من عدد الإصابات"، مضيفة: "لقد أغلقنا غالبية مستشفيات كورونا"، لافتة إلى أنه في العام الماضي انخفضت فاتورة التحويلات الطبية الى 850 مليون شيكل.



وأكدت أن الأسرّة في القطاع الصحي الحكومي تكفي لـ 53% من المواطنين المؤمّنين، معلنة أنها تتابع شخصياً كل شكوى تصل الوزارة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن وزارتها تعاني من نقص في الكادر الطبي.



رام الله - دنيا الوطنقالت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية: "لقد ظُلمنا كثيراً في ملف صفقة تبادل اللقاحات"، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود فساد مالي وإداري في الصفقة.