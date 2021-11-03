سلطة المياه تكشف لـ"دنيا الوطن" سبب إيقاف عمل فندق عائم على شاطئ غزة







خاص دنيا الوطن - محمد دبابشأكد بهاء الدين الأغا مدير عام حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الأربعاء، أن سلطة البيئة أخطرت مالك مشروع فندق عائم قيد الإنشاء على شاطئ مدينة غزة داخل المياه، على إيقافه وضرورة حصوله على موافقة بيئية من سلطة المياه وجودة البيئة، وكذلك موافقة تنظيمية من اللجنة المركزية للأمن وتنظيم المدن.وقال الأغا في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "مثل هذه المشاريع يكون لها بالعادة أثار سلبية على البيئة من حيث أنه في السنوات الأخيرة يوجد تآكل وانحسار للشاطئ محافظات غزة في اكثر من منطقة، وسبب هذا التآكل المنشئات التي تقام داخل مياه الشاطئ".وأضاف: "جاء قرار إيقاف المشروع، بهدف ضرورة حصول المالك على التراخيص والموافقات البيئية، للحد وتجنب من الأثار البيئية للمشروع، وضمان عدم تسبب المشروع في انحسار او تآكل الشاطئ".وتابع: "الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هي في صالح المواطن والمجتمع ككل، وضمان عدم التأثير السلبي على البيئة وسلامة أفراد المجتمع ".وأشار الأغا إلى أن مالك المشروع حضر إلى سلطة البيئة ووزارة الحكم المحلي للجنة المركزية، وباشر في إجراءات التراخيص والموافقات البيئية اللازمة لمثل هذه المشاريع، لافتاً إلى أنه خلال أسبوعين سيتم السماح لمالك المشروع باستكمال مشروعه بعد اتخاذ إجراءات التراخيص اللازمة.