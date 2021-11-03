مصرع شخصين وفقدان 6 آخرين جراء تحطم طائرة في روسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن مركز الطيران بسبيريا عن مصرع شخصين وفقدان ستة آخرين، جراء تحطم طائرة من نوع (AN-12)، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك في أقصى الشرق الروسي.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة (تاس)، إن طائرة من نوع "An-12" اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في طريقها إلى إيركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك، فيما أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عقب اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار أن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص.وذكرت وكالة (تاس) نقلاً عن مصادر أن الطائرة مملوكة لشركة الطيران البيلاروسية (غرودنو)، وكانت تنقل بضائع.