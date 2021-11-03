الباشا لـ"دنيا الوطن": سلسلة إعفاءات للسلع الأساسية وأسعار الغاز وقيمة خصم الكهرباء

وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء: "إن القرارات التي تم اتخاذها هي: إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير".وأضاف: "أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام الجاري".وذكر أن الوزارة ستتحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، حيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.وأشار الباشا إلى أنه تمت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20%؜ تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022م.