أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا وتدعوهم للمغادرة

رام الله - دنيا الوطنوجهت الولايات المتحدة تحذيراً لرعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.وعلى حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قالت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا: "تدهورت الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيغراي".وأضافت: "نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد".