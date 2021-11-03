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دولي

روسيا: قفزة غير مسبوقة في وفيات (كورونا)

روسيا: قفزة غير مسبوقة في وفيات (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، قفزة غير مسبوقة في عدد الوفيات  بفيروس (كورونا)، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء مجدداً عتبة الـ40 ألفاً، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 1189 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 40443 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 39008 إصابات في اليوم السابق، وفق (روسيا اليوم).

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6827 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3269 حالة) ومقاطعة موسكو (2744 حالة) ومقاطعة سامارا (1596 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد لليوم الثاني على التوالي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة، برصد 1189 حالة وفاة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1178 وفاة أمس.

وتماثل 32807 مرضى في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من عدوى (كوفيد-19) التي يسببها كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و633643 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 242060 حالة وفاة، وسبعة ملايين و445438 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 210.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 512 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 56.7 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 50.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ46.8%.

وفي أواخر الشهر الماضي، بدأ في عموم روسيا سريان عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، في مسعى للحد من تفشي الوباء.

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