أبو عمرو: يجب أن يكون هناك تحرك أوروبي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني والوفد المرافق له، آخر التطورات السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية على وجه الخصوص.وشدد أبو عمرو خلال اللقاء الذي عقد في رام الله اليوم، وحضرته وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، على أهمية وجود تحرك أوروبي جدي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واستعرض الجهود التي تقوم بها دولة فلسطين لحشد الدعم السياسي والمالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المسجد الاقصى، كما تطرق إلى إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.وشكر أبو عمرو وزير الخارجية الإيرلندي على مواقف بلاده والدور الذي تقوم به في دعم دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، خاصة أن ايرلندا تعتبر من أكبر الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).