شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسيران أبو عكر ومعطان يواجهان وضعاً صحياً حرجاً

هيئة الأسرى: الأسيران أبو عكر ومعطان يواجهان وضعاً صحياً حرجاً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء ، أن إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، فهي تستهدفهم بشكل مقصود ومبرمج وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.

ووثقت هيئة الأسرى في هذا السياق، من خلال محاميها أبرز الحالات المرضية التي تقبع في سجون إسرائيلية، من بينها،
حالة الأسير شادي ابو عكر  /بيت لحم، والذي يعاني من اوجاع في جميع أنحاء جسده، وألم في الرأس والمعدة كما يعاني من هزال ونقص في الفيتامينات وفقدان للتوازن بشكل مستمر،  ويتنقل على كرسي متحرك .

ويذكربأن الأسير أبوعكر علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بسبب وضعه الصحي الخطير حيث كاد أن يفقد بصره بشكل نهائي نتيجة استمراره في إضرابه.

وتابعت الهيئة  بالرغم من تفاقم الوضع الصحي للأسير أبو عكر إلا أن ادارة معتقل سجن الرملة تتعمد إهمال وضعه الصعب وتحتجزه بعزل انفرادي بعيادة سجن (الرملة) .

وفي السياق ذاته، يعاني الأسير عبد الباسط معطان (49) عاماً، من سكان البيرة،  من سرطان في القولون، وكذلك في الغدد والمتواجد حاليا في سجن عوفر، حيث خضع سابقاً إلى عملية استئصال للورم وقد وصل المرض الى مراحله المتأخرة.

يذكر أن الأسير معطان معتقل إدارياً وهو بحاجة ماسة إلى رعاية طبية مستمرة ولكن إدارة السجن تتعمد إهماله طبياً كبقية الأسرى المرضى.

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية مطالبة كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والصليب الأحمر بالوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين.                                                                                

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