لجنة العمل الحكومي تصدر سلسلة قرارات خاصة بدعم المواطن لمواجهة الغلاء

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الخاصة بتعزيز المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم السلع الأساسية لمواجهة الغلاء.وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، أنها قررت اعفاء السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري، من كافة الرسوم الجمركية، مثل القمح والطحين والسكر والأرز والسيرج والسمنة والفول والعدس والشعير.وأشارت اللجنة، إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، سيستمر حتى نهاية العام الجاري.يتبع..