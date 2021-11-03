الرئيس المصري: بدء نقل عمل الحكومة إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار، وفق (وكالة الأنباء الشرق الأوسط).



صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من شهر أيلول/ ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.