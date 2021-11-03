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الأمم المتحدة تصف الحرب المندلعة بإثيوبيا بـ "الوحشية المفرطة"

الأمم المتحدة تصف الحرب المندلعة بإثيوبيا بـ "الوحشية المفرطة"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ عام بالوحشية المفرطة، داعيةً إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في هذه الحرب من الطرفين.

وقالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الأثيوبيين: "خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وأضافت باشليه في تصريح لوكالة (أسوشيتد برس): "أن التعاون كان ضرورياً لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيغراي) المضطرب، لأن السلطات الإثيوبية منعت الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير".

وتجنب التحقيق المشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، تحديد الجهات التي تتحمل المسؤولية الأكبر بارتكاب الاتهاكات التي تصل إلى جرائم حرب وضد الإنسانية.

وتضمنت نتائج التحقيق استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي لتعذيب عناصر قوات تيغراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.

وأسفر الصراع المندلع في إقليم تيغراي الإثيوبي، عن مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لجنود من إريتريا المجاورة بالانضمام إلى القوات الإثيوبية من أجل القتال في تيغراي.

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