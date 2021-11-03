السفير علي حسن يشيد إقتراح البرنمان العربي لإقرار أول قانون للأمن السيبراني





وتابع" و هذا بجانب رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن السيبراني، فضلا عن بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن عدد من مراكز الفكر المعنية بقضايا الأمن السيبراني على مستوى المنطقة العربية وخارجها، وهو ما أضفى على القانون قدر كبير من الشمولية والتكامل في تناول هذا الموضوع".



و جاء ذالك في إطار دعم الجهود العربية في وضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أية أعمال غير مشروعة.وأضاف السفير على حسن أن رؤية رئيس البرلماني العربي نحو القانون كان أمر طيبا كون البرلمان العربي اقترح القانون بهدف حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية فضلا عن حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسساتالمعنية في الدول العربية، وحماية البنية التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات.