السفير علي حسن يشيد إقتراح البرنمان العربي لإقرار أول قانون للأمن السيبراني
أشاد السفير على حسن عضو الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في الإمارات وعمان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمن السيبراني، بالاقتراح الموفق الذي قدمه السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بإقرار أول قانون عربي استرشادي في مجال حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية.
و جاء ذالك في إطار دعم الجهود العربية في وضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها، وتأمين ما تقدمه من خدمات وما تحتويه من بيانات، من أية أعمال غير مشروعة.
وأضاف السفير على حسن أن رؤية رئيس البرلماني العربي نحو القانون كان أمر طيبا كون البرلمان العربي اقترح القانون بهدف حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية فضلا عن حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات
المعنية في الدول العربية، وحماية البنية التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف السفير على حسن أن رؤية رئيس البرلماني العربي نحو القانون كان أمر طيبا كون البرلمان العربي اقترح القانون بهدف حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية فضلا عن حوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات
المعنية في الدول العربية، وحماية البنية التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات.
وتابع" و هذا بجانب رفع الوعي المجتمعي حول قضايا الأمن السيبراني، فضلا عن بعض الدراسات المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن عدد من مراكز الفكر المعنية بقضايا الأمن السيبراني على مستوى المنطقة العربية وخارجها، وهو ما أضفى على القانون قدر كبير من الشمولية والتكامل في تناول هذا الموضوع".