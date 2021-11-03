غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن "الصوفي" 10 أيام لتسليم نفسيهما

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.













رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم/ أشرف حسن محمد الصوفي، هوية رقم (802314351) ، والمتهم/ أيمن حسين محمد الصوفي، هوية رقم (931537963)، من رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 31/10/2021م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.وشددت المحكمة في بيان، أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبروا فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.