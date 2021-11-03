الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب



يشار إلى أن القرار يأتي استجابة لمطالب حزب راعم التي وضعها على الطاولة خلال مفاوضات الائتلاف بشرط دخوله الحكومة.

وبحسب موقع (والا) الإسرائيلي، تم تقديم الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه قبل ساعات قليلة من اقتراح الميزانية، على خلفية طلب حزب راعم في الاتفاقات الائتلافية السابقة، وفق ما جاء على موقع (عكا).