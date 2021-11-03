دولي

"مواجهة وسط البحر".. الجيش الإيراني يُحبط محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط

"مواجهة وسط البحر".. الجيش الإيراني يُحبط محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط
البحرية الإيرانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، عن إحباط الجيش الإيراني، لمحاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان.

وأكد التلفزيون الرسمي، أن "الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة"، قبل أن تقوم بحرية الحرس الثوري "بإنزال" على متن الناقلة الثانية ومصادرتها، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن الناقلة "باتت حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية".

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أن مواجهة وقعت بين قواته، وقوات أميركية بسبب ناقلة النفط، فيما لم يصدر أي تعليق من واشنطن.

وأكد الحرس الثوري أن أفراد من قواته نفذوا إنزالاً عسكرياً على ناقلة النفط المصادرة لتحريرها.

بدورها، قالت قناة (العربية): إن قوات أميركية أجبرت ناقلة نفط إيرانية على العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مانعة إياها من المرور في بحر العرب.

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