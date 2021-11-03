شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الحكومة البريطانية الإعتذار للشعب الفلسطيني عن مسؤليتها السياسية والتاريخية والأخلاقية في إعطاء وعد بلفور، وما ترتب عليه من معاناة للشعب الفسطيني على مدى أكثر من مئة عام.

وطالبت الهيئة في بيان أصدرته في الذكرى السنوية 104 لوعد بلفور المشؤوم، الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من رد الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور، والذي ما زالت آثاره وتداعياته المدمرة متواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة.

و قالت الهيئة: "إن وعد بلفور كان بمثابة عملية سطو على الأرض الفلسطينية التي رزحت تحت الانتداب البريطاني ونفي صفة الوجود عن الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتشريد مئات الآف من أبنائه من أرضهم ووطنهم الى مخيمات اللجوء".

و أكدت الهيئة على أن وعد بلفور هو وعد باطل لا ينشئ حقاً لاسياسياً ولا قانونياً لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وأن من حق الشعب الفلسطيني التوجه لكافة المحافل السياسية والقضائية من أجل رد الظلم الذي لحق به وإلزام الحكومة البريطانية الوقوف أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه الوعد المشؤوم.

و ثمنت الهيئة صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على التمسك بمشروعه الوطني ودفاعه عن أرضه ومقدساته رغم ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وحشي يستهدف اقتلاعه من أرضه واستكمال ما بدأ به وعد بلفور، كما أشادت الهيئة بالفعاليات الفلسطينية التي خرجت في عدة عواصم عالمية منددة بالوعد المشؤوم.

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