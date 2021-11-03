بعد اختراقها.. قراصنة إيرانيون ينشرون بيانات شركات هندسية إسرائيلية





من جانبها، نشرت مجموعة قراصنة الإنترنت (بلاك شادو)، التي تشن كثفت من هجماتها السيبرانية مؤخرًا على مواقع إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بيانات ضخمة تحتوي على معلومات طبية لأكثر من 300 ألف مواطن إسرائيلي، حصلت عليها إثر اختراق الأنظمة الموحسبة لـ(معهد مور).



وشملت البيانات التي نشرتها (بلاك شادو) قاعدة بيانات ضخمة تتعلق لنحو 300 ألف مريض، وتشمل معلومات حول فحوصات الدم والأشعة السينية (CT scan) والتطعيمات والمواعيد لأخصائي أمراض النساء والعديد من الوثائق الأخرى.



ووفق (يديعوت)، فإن الشركات الإسرائيلية التي تعرضت "شبكاتها وأنظمتها الحاسوبية" للاختراق هي كل (H.GM Engieening و David Engineers و Ehud Leviathan Engineering)، ونشرت مجموعة القراصنة تصاميم وخرائط هندسية وتفاصيل شخصية لعملاء هذه الشركات، بما في ذلك بطاقات الهوية والعديد من المواد الأخرى.من جانبها، نشرت مجموعة قراصنة الإنترنت (بلاك شادو)، التي تشن كثفت من هجماتها السيبرانية مؤخرًا على مواقع إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بيانات ضخمة تحتوي على معلومات طبية لأكثر من 300 ألف مواطن إسرائيلي، حصلت عليها إثر اختراق الأنظمة الموحسبة لـ(معهد مور).وشملت البيانات التي نشرتها (بلاك شادو) قاعدة بيانات ضخمة تتعلق لنحو 300 ألف مريض، وتشمل معلومات حول فحوصات الدم والأشعة السينية (CT scan) والتطعيمات والمواعيد لأخصائي أمراض النساء والعديد من الوثائق الأخرى.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مجموعة قراصنة إيرانيين، اختراق ثلاث شركات هندسة إسرائيلية، وسرقة جميع بياناتها، بما في ذلك معلومات مفصلة حول المشاريع التي تعمل عليها ومعلومات شخصية تتعلق بعملائها، فيما نشرت مجموعة (بلاك شادو)، معلومات طبية تتعلق بـ300 ألف مواطن إسرائيلي.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإن المجموعة التي تُطلِق على نفسها اسم "عصا موسى"، اختراقت الشركات الهندسية الثلاثة، وسرقة جميع بياناتها، وسبق لمجموعة القراصة المرتبطة بإيران، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، أن نشرت صورًا لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وملفات معلومات تابعة للجيش الإسرائيلي، تحوي بيانات مئات الجنود، تشمل أسماءهم ورُتَبهم وتدريباتهم، وغيرها من التفاصيل.وذكرت المجموعة في حسابها على منصة (تلغرام) أن لديها "جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات (الهندسية) من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد"، وأرفقت المجموعة إعلانها برابط لتحميل بعض هذه البيانات، مؤكدة أنه سيتم نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي، وفق ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.