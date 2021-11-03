الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ببالغ الحزن والأسى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال خدمة لحقوق الشعب الفلسطيني.وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني من ذوي الفقيد وعائلته وعموم آل اعشيش في الوطن والمهجر، ومن عموم ابناء شعبنا الفلسطيني بالتعازي والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته من بعده جميل الصبر والسلوان.