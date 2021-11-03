شؤون فلسطينية

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ببالغ الحزن والأسى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال خدمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني من ذوي الفقيد وعائلته وعموم آل اعشيش في الوطن والمهجر، ومن عموم ابناء شعبنا الفلسطيني بالتعازي والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته من بعده جميل الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة

المدهون يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن &#34;الصوفي&#34; 10 أيام لتسليم نفسيهما

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن "الصوفي" 10 أيام لتسليم نفسيهما

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الزهار يدعو الحكومة البريطانية لتقديم اعتذار علني عن &#34;وعد بلفور&#34;

الزهار يدعو الحكومة البريطانية لتقديم اعتذار علني عن "وعد بلفور"

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

حبيب لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: تعرض أحد الأسرى للخطر سيؤدي إلى اشتعال المنطقة

حبيب لـ"دنيا الوطن": تعرض أحد الأسرى للخطر سيؤدي إلى اشتعال المنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المدهون يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

مقاتلون من أجل السلام تدعو بايدن لفرض عقوبات على بيني غانتس ‎‎

مقاتلون من أجل السلام تدعو بايدن لفرض عقوبات على بيني غانتس ‎‎

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

منوعات

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

عربي

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)