حبيب لـ"دنيا الوطن": تعرض أحد الأسرى للخطر سيؤدي إلى اشتعال المنطقة





خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعاطي إيجاباً مع متطلبات الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، ينذر ذلك بالخطر، مشدداً على أن تعرض أحد الأسرى للخطر سيؤدي إلى اشتعال المنطقة.وقال حبيب، في حديثه لـ"دنيا الوطن" إن متطلبات الأسرى هي ليست إعجازية وإنما هي إنسانية، وحق من حقوقهم، وإن اعتقال المواطن الفلسطيني صاحب الحق لهذه الأرض بغير تهمة توجه له هو اعتقال غير شرعي وظالم".وأضاف: "نؤكد على أن ما وصل إليه الأسرى ينذر بالخطر الكبير، ونحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي مساس بالأسرى وصحتهم"، منوهاً إلى أن إصابة أحد الأسرى أي مكروه سيدفع الاحتلال الإسرائيلي الثمن غالي.وأشار إلى أن المقاومة وجدت لتدافع عن الشعب الفلسطيني، ولن تسمح للاحتلال بأن يتغول على الأسرى وعلى الفلسطيني، متمنياً السلامة للأسرى في سجون الاحتلال وأن يعودوا إلى ذويهم في أقرب وقت.ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المجتمع الدولي، والمنظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة ليتحملوا مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يتعاطى إيجاباً مع متطلبات الأسرى، مشدداً على أن تعرض أحد الأسرى للخطر سيؤدي إلى اشتعال المنطقة.ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال، والأسرى هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (111) يوماً، ومقداد القواسمي مضرب منذ (104) أيام، وعلاء الأعرج مضرب منذ (86) يوماً، وهشام أبو هواش مضرب منذ (77) يوماً، وعيّاد الهريمي مضرب منذ (41) يوماً، ولؤي الأشقر مضرب منذ (24) يوماً.