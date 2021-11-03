2.5 مليار دولار خسائر القطاع السياحي في فلسطين جراء أزمة (كورونا)



الجدير ذكره، أن منذ الخامس من شهر آذار/ مارس للعام 2020 مع انتشار وباء فيروس (كورونا)، توقفت السياحة بالكامل وأغلقت كافة المرافق، وكانت أولى القطاعات التي تضررت، حيث تكبد خسائر كبيرة.























رام الله - دنيا الوطنأكد جريس قمصية، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار في فلسطين، أن قطاع السياحة تكبد حتى هذه اللحظة خسائر جمة وكبيرة وصلت الى مليارين ونصف المليار دولار، منها مليار ونصف في العام 2020 والباقي من العام 2021 حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، قال قميصة: "إنه منذ بداية جائحة (كورونا) كان هناك عمل دؤوب متواصل في كيفية إعادة دوران عجلة السياحة، عندما تتوفر الظروف الصحية المناسبة، وعودة حركة الطيران الى المنطقة وفي العالم".وأضاف قمصية: "أنه تم الانطلاق ببعض الإجراءات لضمان عودة السياحة، حيث تم تشكيل فريق إنعاش للسياحة الفلسطينية مكون من وزارة السياحة، وكافة ممثلي جمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص (جمعية الفنادق العربية، وكلاء السياحة الوافدة، ووكلاء السياحة والسفر والأدلاء ومتاجر التحف الشرقية وشبكة منظمات السياحة غير التقليدية وغيرها)".