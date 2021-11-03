شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر خلال لقائه برئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية المحامي علاء شلبي، على أنه باستطاعة المنظمة أن تلعب دوراً محورياً في ردع دولة الإحتلال الإسرائيلي وتجاوزاتها اللا إنسانية في التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالب اللواء أبو بكر خلال لقائه بالمحامي شلبي، بضروة رفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة في كافة دول العالم، لتشكيل جبهة حقيقية قادرة على مساءلة دولة الإحتلال عن التجاوزات والإعتداءات اليومية والمقننة التي تنتهك كافة
حقوق الأسرى والمعتقلين، وأن التنسيق والتعاون قد يساهم في إحداث خرق في منظومة الصمت الدولي المؤلم.

وتحدث اللواء في مجمل قضية الأسرى والمعتقلين، مركزاً على سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في الإعتقال الإداري، والتوجه المستمر نحو الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث يخوض 6 أسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد هذا الإعتقال الذي لا يستند الى أي تهم أو محاكمات، وفي مقدمتهم الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمي المضربين منذ أكثر من ثلاثة شهور ونصف.

وأضاف" نعيش أيضاً حالة من الخوف والقلق على حياة أسرانا وأسيراتنا البالغ عدد ما يقارب 4700 أسيراً، بينهم 550 أسيراً وأسيرةً مريضاً، 200 منهم بحالة الى متابعة وتدخلات علاجية سريعة في مستشفيات مدنية، و 35 أسيرةً أماً وفتاة، و 200 طفلاً قاصراً، و103 مضى على إعتقالهم 20 عاماً فأكثر، و543 معتقلاً محكومين مدى الحياة، 25 منهم معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ناهيك عن إعتقال العشرات من النشطاء الحقوقين والإعلاميين والكتاب والأدباء والعاملين في المؤسسات الإنسانية والإجتماعية.

من جانبه شدد المحامي شلبي على جاهزية المنظمة لحمل هذه القضية الى كافة المحافل الدولية والعالمية، وانهم يتابعون كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة فيها، ويراقبون كافة الخروقات في الحقوق الإنسانية للأسرى والمعتقلين.

وبين شلبي أن المنظمة العربية تدين بإستمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، وأن الجرائم المقننة تتنافي مع كافة المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات الدولية الحقوقية والإنسانية، ويجب أن يوضع حد لهذه المعاناة.

وأشار شلبي الى اننا بحاجة الى أنسنة قضايا الأسرى والمعتقلين في المحافل والساحات الدولية، ويحب الحديث عن تفاصيل ملاحقتهم وإعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وعن ظروف حياتهم اليومية ومعاناة أسرهم وعائلاتهم، لما لذلك من ضرورة ملحة لتعرية هذه الجريمة المتفاقمة.

وتم اللقاء في القاهرة بحضور ومشاركة د. إياد أبو الهنود من سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، وعبد الناصر فروانة وثائر شريتح من الهيئة، بالإضافة الى طاقم متخصص من المنظمة العربية لحقوق الإنسان.



أخبار ذات صلة

المدهون يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن &#34;الصوفي&#34; 10 أيام لتسليم نفسيهما

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن "الصوفي" 10 أيام لتسليم نفسيهما

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الزهار يدعو الحكومة البريطانية لتقديم اعتذار علني عن &#34;وعد بلفور&#34;

الزهار يدعو الحكومة البريطانية لتقديم اعتذار علني عن "وعد بلفور"

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المدهون يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

مقاتلون من أجل السلام تدعو بايدن لفرض عقوبات على بيني غانتس ‎‎

مقاتلون من أجل السلام تدعو بايدن لفرض عقوبات على بيني غانتس ‎‎

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

منوعات

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

عربي

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)