عربي

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه حتى الآن كانت الفئة العمرية المستهدفة هي ما فوق الـ18 سنة، لكن مع توافر حوالي 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر سيتم تطعيم فئة جديدة.

وأضاف سعد : "أن فايزر يعد اللقاح الوحيد المعتمد، الذي حصل حتى الآن على موافقة الجهات العلمية الدولية لدون سن الـ18، فبعض الدول نزلت بسن تلقي اللقاحات لـ12 سنة، بينما مصر اعتبارا من الغد ستنزل بهذه السن لـ15 سنة، "يبقى الفئة العمرية الجديدة من 15 سنة وحتى لما دون الـ18 سنة"، وفق موقع (المصرية اليوم).

وتابع "نستهدف طلبة المدارس الموجودين في هذه الفئة العمرية، والـ8 ملايين جرعة من فايزر اللي عندنا هتغطي هذه الفئة، فهيكون نوع اللقاح اللي هيتلقوه هو فايزر، وبالجرعة اللي حددتها المنظمات الدولية الطبية العالمية"، موضحاً في الوقت ذاته أن كافة المقترحات الخاصة بالتوسع في توزيع اللقاحات سواء في الأندية الاجتماعية أو المولات أو مراكز شباب ناقشها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار.

وأشار أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، تناول كل هذه الأمور، والفترة القادمة، ستشهد مزيدا من التوسع، وسيكون هناك عربات متنقلة أمام التجمعات وأمام الكنائس والجوامع.

أخبار ذات صلة

(رويترز): حمدوك نفى توصله لاتفاق مع قيادة الجيش السوداني

(رويترز): حمدوك نفى توصله لاتفاق مع قيادة الجيش السوداني

البرلمان العربي يقر أول قانون عربي استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني

البرلمان العربي يقر أول قانون عربي استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة

شاهد: البحر الميت في الأردن يبدو كسطح القمر

شاهد: البحر الميت في الأردن يبدو كسطح القمر

الأردن: افتتاح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في عمان

الأردن: افتتاح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في عمان

تونس تصدر قرارات تأديبية بحق عدد من القضاة

تونس تصدر قرارات تأديبية بحق عدد من القضاة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المدهون يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

المدهون يكشف لـ"دنيا الوطن" عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 3 تجمعات سكنية في النقب

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الخارجية: جريمة هدم المنازل والمنشآت تخريب متعمد لاجراءات بناء الثقة

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الهيئة الإسلامية المسيحية تدعو الحكومة البريطانية للإعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني فواز اعشيش

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل غرب سلفيت

مقاتلون من أجل السلام تدعو بايدن لفرض عقوبات على بيني غانتس ‎‎

مقاتلون من أجل السلام تدعو بايدن لفرض عقوبات على بيني غانتس ‎‎

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

اللواء أبو بكر يطالب برفع وتيرة التنسيق بين كافة مكاتب المنظمة

منوعات

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

عربي

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)