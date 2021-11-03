مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنه حتى الآن كانت الفئة العمرية المستهدفة هي ما فوق الـ18 سنة، لكن مع توافر حوالي 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر سيتم تطعيم فئة جديدة.وأضاف سعد : "أن فايزر يعد اللقاح الوحيد المعتمد، الذي حصل حتى الآن على موافقة الجهات العلمية الدولية لدون سن الـ18، فبعض الدول نزلت بسن تلقي اللقاحات لـ12 سنة، بينما مصر اعتبارا من الغد ستنزل بهذه السن لـ15 سنة، "يبقى الفئة العمرية الجديدة من 15 سنة وحتى لما دون الـ18 سنة"، وفق موقع (المصرية اليوم).وتابع "نستهدف طلبة المدارس الموجودين في هذه الفئة العمرية، والـ8 ملايين جرعة من فايزر اللي عندنا هتغطي هذه الفئة، فهيكون نوع اللقاح اللي هيتلقوه هو فايزر، وبالجرعة اللي حددتها المنظمات الدولية الطبية العالمية"، موضحاً في الوقت ذاته أن كافة المقترحات الخاصة بالتوسع في توزيع اللقاحات سواء في الأندية الاجتماعية أو المولات أو مراكز شباب ناقشها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار.وأشار أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، تناول كل هذه الأمور، والفترة القادمة، ستشهد مزيدا من التوسع، وسيكون هناك عربات متنقلة أمام التجمعات وأمام الكنائس والجوامع.