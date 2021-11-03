شؤون فلسطينية

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يدخل اليوم 6 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي جلهم من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير عبد الرحمن محمود عليان زايد (31 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/11/2011م، وهو محكوم بالسجن 13 عاماً.

وأضاف" إن الأسير معتز موفق توفيق طقز (28 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل اليوم عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/11/2014م، وهو محكوم بالسجن 10 أعوام".

و يدخل الأسير سليم صالح فريد عواد (48 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/11/2002م، وهو محكوم بالسجن 22 عاماً.

وفي السياق، يدخل الأسير أمجد نادر محمد يحيى (47 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 3/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ومن نابلس، يدخل الأسير كايد وليد كامل كلبونة (41 عاماً)، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله
بتاريخ 3/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

و يدخل الأسير المقدسي عبد الله عبد الفتاح محمد المحتسب (43 عاماً)، عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك
منذ اعتقاله بتاريخ 3/11/2009م، وهو محكوم بالسجن 15 عاماً.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).

ويعيش الأسرى أوضاعاً صحية استثنائية؛ فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم، ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق.

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