ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن





وأضاف الّلوح" إن السفارة نكّست الأعلام يوم أمس؛ تنفيذًا لقرار الرئيس بتنكيس الأعلام تعبيرًا عن الرفض الوطني لوعد (بلفور)، موضحًا أن الدبلوماسيّة الفلسطينيّة تتحرّك لإبطال هذا الوعد بعد مرور (104) أعوام على إصداره".





واستطرد قائلًا: "بسبب الظروف الصحية الناجمة عن وباء (كورونا)؛ لم نتمكن من إجراء الفعاليات الخاصّة بذكرى هذا الوعد؛ إلّا أنّنا لاحظنا تفاعلًا واضحًا في الوسطين الإعلامي والشعبي المصري مع تنكيس العلم، وهذا يدلّ على أننا في بلد شقيق لا زال يعتبر القضيّة الفلسطينيّة أولويّةً بالنسبة إليه".







رام الله - دنيا الوطنقال سفير دولة فلسطين في مصر ذياب الّلوح: "إن هنالك تحرّكًا سياسيًا ودبلوماسيًا مع الأشقاء في مصر والأردن؛ من أجل وضع نهاية للاحتلال الإسرائيليّ وإقامة الدولة الفلسطينيّة، مؤكدًا أن الدبلوماسيّة الفلسطينيّة بقيادة الرئيس محمود عبّاس نجحت في تبديد الرواية الصهيونيّة".