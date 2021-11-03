للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يعتزم المشاركة في معرض دبي للطيران

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنه يعتزم بالمشاركة للمرة الأولى في معرض دبي للطيران في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لموقع (غلوبس) العبري.وستشارك شركتا أنظمة رافائيل الدفاعية والصناعات الجوية الإسرائيلية في المعرض الذي يقام كل عامين في الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 14 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما جاء في موقع (عكا) للشوؤن الاسرائيلية.وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركات إسرائيلية في هذا الحدث، ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقًا لتطبيع العلاقات بينهما في أيلول/ سبتمبر من العام 2020 برعاية أمريكية.