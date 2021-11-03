عبد العاطي: معاناة الموظفين العموميين مستمرة نتيجة سياسات السلطة التمييزية ضد غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد د. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن استمرار معاناة الموظفين العموميين في قطاع غزة نتيجة سياسات السلطة الوطنية على أساس التمييز الجُغرافي مع تواصل قطع رواتب العاملين وانكار العدالة وعدم تنفيذ قرارات محكمة العَدل التي قضت بعودة رواتبهم، إضافة إلى سياسة التقاعد المالي والقسري وغيرها من انتهاك حقوق الموظفين.وأضاف عبد العاطي، وفق ما جاء على موقع (حشد): "هذا جعل الموظفين العموميين عُرضة لحالات الفقر والفقر المُدقع مع عائلاتهم وأصبحوا عاجزين عن توفير الحَد الأدنى من التزاماتهم، كما تداعت الخُطوب على كل من قُطعت رواتبهم منذ الانقسام وحتى يومنا هذا، على خلفية حرية الرأي والتعبير".وبيّن أن الموظفين العموميين دفعوا فاتورة غالية من الفَقر والاحتياجات المتزايدة، التي دفعت بالألاف منهم إلى الاستدانة حتى أصبح كثيرون منهم مطاردين نتيجة الذِمم المالية والبعض الأخر مودع داخل السجون، ويتذوق العشرات منهم المعاناة الفائقة بِفِعل غِياب العدالة واحترام القانون الفلسطيني مِن قِبل السلطة الوطنية التي قطعت رواتب الموظفين العموميين وأثرت على عائلاتهم بليغًا وجعلتهم في خانة الفقراء.وتابع عبد العاطي: "كحقوقي أعمل في المجال الحقوقي والقانوني منذ ما يزيد عن 20 عامًا، لم أرَ أصعب من الانتهاك المتواصل والمتسلسل وهو قَطع الرواتب، ومنذ الانقسام السياسي تابعت مع السلطة الفلسطينية المئات من شَكاوى قطع الرواتب، مع الادراك التام لخطورة هذه الانتهاكات باعتبارها جريمة تتجاوز القانون الأساسي ونظام الخدمة في قُوى الأمن وقانون الخدمة المدنية والتقاعد العام".