بعد إعلان حالة الطوارئ.. آبي أحمد يوجه رسالة للأثيوبين

رام الله - دنيا الوطنوجه آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، رسالة إلى الشعب الإثيوبي بعد إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، على خلفية تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.وقال آبي، في بيان نشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، " على الجميع إلى التكييف مع هذه المحنة حتى يتم الحل بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مضيفاً: إنه "وقت التجربة والأخطاء، وسيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان".وأكد أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل"، داعياً جميع المواطنين إلى القيام بدورهم كما يتطلبه الزمن، من خلال الامتثال لتوجيهات الإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".​وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا،، حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد بدء قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الزحف من شمال البلاد إلى الجنوب باتجاه أديس أبابا، كما دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.