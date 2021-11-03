جمعية أصحاب المخابز بغزة تعلن السعر الجديد لربطة الخبز





رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة، اليوم الأربعاء، عن تعميم سعر الربطة الجديد لـ 7 شيكل وتنقيص وزنها 200 جم، مؤكداً على أن الحكومة وعدت بتقديم المساعدة ليتمكنوا من مواصلة خدماتهم للمواطنين.وأكد العجرمي خلال حديثٍ لـ (إذاعة الأقصى) على عدم رفع أي مخبز سعر الربطة لأكثر من 7 شيكل، والمطاعم تأخذ بالعادة سعراً أقل من المواطنين، وربما يكون أحد المخابز يبيع للمطاعم بالتسعيرة الجديدة 7 شيكل وفق قرار وزارة الاقتصاد.وأوضح أن ارتفاع القمح عالمياً بقيمة 10دولار، واستمرارها بالصعود المستمر، نتيجة لعدم وجود محصول والبيع كله من المخزونات، ونتوقع استمرار الارتفاع حتى بداية الحصاد القادم.