عربي

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس القضاء العدلي الأعلى بتونس، جملة من القرارات بحق عدد من القضاة، من بينها الإحالة إلى النيابة العمومية، والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة بسبب إخلالات وظيفية.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إيقاف أربعة قضاة، أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة تسعة أشهر بسبب إخلالات مهنية، وأوقف الاثنان الآخران لنفس الفترة بسبب المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد.

كذلك قرر المجلس إيقاف ثلاثة قضاة آخرين من العمل لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية.‎

وأعلن المجلس، بحسب البيان، أنه تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وكذلك تم إحالة ملف إيقاف قاض آخر إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل لإخلاله بواجبات الوظيفة والنزاهة والحياد.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا في وقت سابق، إلى إحداث "إصلاح جذري للقضاء حتى يستعيد عافيته"، مؤكداً أن أغلبية القضاة "شرفاء"، رغم محاولات التدخل في عملهم بوسائل مختلفة.

وأضاف سعيد خلال لقائه يوم الإثنين الماضي بليلى جفال، وزيرة العدل، أن "الفساد ما زال مستشرياً في جزء من القضاة"، مشدداً على أنه "لن يقبل أبدا بأن يجري المساس باستقلالية القضاء والقضاة".

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يقر أول قانون عربي استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني

البرلمان العربي يقر أول قانون عربي استرشادي لحماية وتعزيز الأمن السيبراني

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة

شاهد: البحر الميت في الأردن يبدو كسطح القمر

شاهد: البحر الميت في الأردن يبدو كسطح القمر

الأردن: افتتاح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في عمان

الأردن: افتتاح المكتب الرئيسي الجديد لشركة أمازون في عمان

تونس تصدر قرارات تأديبية بحق عدد من القضاة

تونس تصدر قرارات تأديبية بحق عدد من القضاة

هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (79)

نادي الأسير: جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (79)

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن

ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا

وفد رفيع من البنك الإسلامي لتنمية يختتم زيارة عملية لفلسطين

وفد رفيع من البنك الإسلامي لتنمية يختتم زيارة عملية لفلسطين

القدس: الاحتلال يهدم منزلًا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما

القدس: الاحتلال يهدم منزلًا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن (جلبوع) وتجري تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن (جلبوع) وتجري تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى

الاحتلال يعتقل شابًا من طمون أثناء عمله في الأغوار

الاحتلال يعتقل شابًا من طمون أثناء عمله في الأغوار

منوعات

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

عربي

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة