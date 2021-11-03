الشيوخي يدعو حكومة اشتية لاعتماد برنامج اقتصادي جاد



و أوضح الشيوخي أن قرارات الرئيس محمود عباس وجميع القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني تؤكد على ضرورة تنفيذ برامج اقتصادية حقيقي لفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال والقيام بعمل خطوات تنفيذية حقيقية وجاده تقوم بها الحكومة الفلسطينية لتحرير اقتصادنا الوطني ولتخلص من التبعية لاقتصاد الاحتلال

بفك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي.



وقال: "إن ما قامت به الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات السابقه من برامج وخطوات كانت خجولة لا تعبر عن ارادة حكومية جادة وشجاعة للوصول لإقتصاد فلسطيني مستقل وحر.



واضاف" إن فك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال لا يمكن ان يتحقق الا بتحرير قطاعاتنا الاقتصادية الواحد تلو الاخر بالكامل من نير الاحتلال بإرادة حكومية جاده تعتمد على دعم وتفعيل وتطوير القطاعات الزراعية والانتاجية كافة وعلى كل الصعد والبدء بتحويل مجتمعنا الفلسطيني من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج بعيدا عن الاحتكارات التي تضر بالصالح العام".



واردف" على الحكومة ان تعمل على فتح اسوق جديدة امام منتجاتنا الوطنية وزيادة الصادرات مقابل تقليص الواردات من الدول التي نستورد منها وعلينا ان نعيد الاعتبار الى كثير من المهن الإنتاجية والصناعية والزراعية التي تم تدميرها على حساب اغراق اسواقنا بالبضائع الاسرائيلية والأجنبية المستوردة حتى نعالج ما احدثه الدمار الذي حصل لقطاع الاحذية الخليلية

ولقطاع الغزل والنسيج والملابس وقطاعات الدواجن والثروة الحيوانية اضافة لمعالجة اندثار بعض المهن والصناعات التقليدية والتراثية التي كان يعيش منها الالاف من المواطنين".



و أكد على أهمية الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الحديثة مثل الصناعات السياحية والطاقة المتجددة والالكترونيات والكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتسويق الالكتروني لخفض نسبة البطالة والفقر لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة برامج الاحتلال الاستيطانية والتهجير القصري والتطهير العرقي وبرامج التهويد والاحلال والاسرلة التي تهدف الى تفريغ

ارضنا من محتواها السكاني والتراثي والثقافي والتاريخي العربي الفلسطيني لتصفية وجودنا وتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة.



وفي نفس الإطار أشاد الشيوخي بتوجيهات وبقرارات وبمتابعة الرئيس محمود عباس وباجراءات حكومة اشتية للجم ارتفاع اسعار السلع التموينية والمحروقات خلال الفترة الحالية.





رام الله - دنيا الوطندعا رئيس جمعية حماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية في دولة فلسطين القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي حكومة د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله لاعتماد برنامج اقتصادي جاد وشجاع لتخليص اقتصادنا الوطني من التبعية لاقتصاد الاحتلال ولمواجهة ولجم غلاء الاسعار وتشغيل العمال العاطلين عن العمل لخفيض نسبةالبطالة والفقر.