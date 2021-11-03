شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لاعتماد برنامج اقتصادي جاد

الشيوخي يدعو حكومة اشتية لاعتماد برنامج اقتصادي جاد
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس جمعية حماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية في دولة فلسطين القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي حكومة د. محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله لاعتماد برنامج اقتصادي جاد وشجاع لتخليص اقتصادنا الوطني من التبعية لاقتصاد الاحتلال ولمواجهة ولجم غلاء الاسعار وتشغيل العمال العاطلين عن العمل لخفيض نسبة
البطالة والفقر.

و أوضح الشيوخي أن قرارات الرئيس محمود عباس وجميع القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني تؤكد على ضرورة تنفيذ برامج اقتصادية حقيقي لفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال والقيام بعمل خطوات تنفيذية حقيقية وجاده تقوم بها الحكومة الفلسطينية لتحرير اقتصادنا الوطني ولتخلص من التبعية لاقتصاد الاحتلال
بفك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي.

وقال: "إن ما قامت به الحكومة الفلسطينية الحالية والحكومات السابقه من برامج وخطوات كانت خجولة لا تعبر عن ارادة حكومية جادة وشجاعة للوصول لإقتصاد فلسطيني مستقل وحر.

واضاف" إن فك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال لا يمكن ان يتحقق الا بتحرير قطاعاتنا الاقتصادية الواحد تلو الاخر بالكامل من نير الاحتلال بإرادة حكومية جاده تعتمد على دعم وتفعيل وتطوير القطاعات الزراعية والانتاجية كافة وعلى كل الصعد والبدء بتحويل مجتمعنا الفلسطيني من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج بعيدا عن الاحتكارات التي تضر بالصالح العام".

واردف" على الحكومة ان تعمل على فتح اسوق جديدة امام منتجاتنا الوطنية وزيادة الصادرات مقابل تقليص الواردات من الدول التي نستورد منها وعلينا ان نعيد الاعتبار الى كثير من المهن الإنتاجية والصناعية والزراعية التي تم تدميرها على حساب اغراق اسواقنا بالبضائع الاسرائيلية والأجنبية المستوردة حتى نعالج ما احدثه الدمار الذي حصل لقطاع الاحذية الخليلية
ولقطاع الغزل والنسيج والملابس وقطاعات الدواجن والثروة الحيوانية اضافة لمعالجة اندثار بعض المهن والصناعات التقليدية والتراثية التي كان يعيش منها الالاف من المواطنين".

و أكد على أهمية الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الحديثة مثل الصناعات السياحية والطاقة المتجددة والالكترونيات والكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتسويق الالكتروني لخفض نسبة البطالة والفقر لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة برامج الاحتلال الاستيطانية والتهجير القصري والتطهير العرقي وبرامج التهويد والاحلال والاسرلة التي تهدف الى تفريغ
ارضنا من محتواها السكاني والتراثي والثقافي والتاريخي العربي الفلسطيني لتصفية وجودنا وتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة.

وفي نفس الإطار أشاد الشيوخي بتوجيهات وبقرارات وبمتابعة الرئيس محمود عباس وباجراءات حكومة اشتية للجم ارتفاع اسعار السلع التموينية والمحروقات خلال الفترة الحالية.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بنما بذكرى الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بنما بذكرى الاستقلال

نادي الأسير: جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (79)

نادي الأسير: جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (79)

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن

ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا

وفد رفيع من البنك الإسلامي لتنمية يختتم زيارة عملية لفلسطين

وفد رفيع من البنك الإسلامي لتنمية يختتم زيارة عملية لفلسطين

القدس: الاحتلال يهدم منزلًا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما

القدس: الاحتلال يهدم منزلًا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن &#34;جلبوع&#34; وتُجري تفتيشات استفزازية

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن "جلبوع" وتُجري تفتيشات استفزازية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (79)

نادي الأسير: جلسة محكمة تُعقد اليوم للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ (79)

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن

ذياب اللوح: تحرّك دبلوماسي لإبطال وعد بلفور في مصر والأردن

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مخيم قلنديا

وفد رفيع من البنك الإسلامي لتنمية يختتم زيارة عملية لفلسطين

وفد رفيع من البنك الإسلامي لتنمية يختتم زيارة عملية لفلسطين

القدس: الاحتلال يهدم منزلًا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما

القدس: الاحتلال يهدم منزلًا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن (جلبوع) وتجري تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى

هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن (جلبوع) وتجري تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى

الاحتلال يعتقل شابًا من طمون أثناء عمله في الأغوار

الاحتلال يعتقل شابًا من طمون أثناء عمله في الأغوار

منوعات

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: مكسيم خليل ينشر صورة لأخيه في حفل خطوبته

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: نوال الزغبي تنشر صورة لابنها الوسيم بأول ظهور له

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

شاهد: بلقيس فتحي ترقص بدلع خلال إحيائها حفل زفاف

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

شاهد: بكاء الفنان المصري حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته

عربي

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

مصر تبدأ بتطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح ضد (كورونا)

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

تونس: إحالة عدد من القضاة إلى النيابة العامة بسبب إخلالات وظيفية

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة

شاهد: طلاب أردنيون يجمعون 130 ألف دينار لإعادة إعمار القدس القديمة