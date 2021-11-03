العمل الزراعي: رصد 22 انتهاكاً بحق الصيادين خلال أكتوبر الماضي





جاء ذلك من خلال عمليات إطلاق النار الحي والمطاطي المباشر، وضخ المياه العادمة بهدف إغراق مراكب الصيادين ومن فيها، يأتي هذا في ظل التعديات والانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل مكان.





كما ونتج عن هذه الانتهاكات سرقة حسكة انارة تعود ملكيتها للصياد عادل مطاول مقداد، غرب رفح وعلى بعد (11) ميلا بحريا، وحسكة كل من الصياد عبد الله عادل البردويل بكامل معداتها، ومحمد عمر محمد البردويل، بالإضافة الى تدمير كشافات ومولدات كهرباء على قارب الصياد أحمد عمر محمد البردويل.



ويعمل اتحاد لجان العمل الزراعي دائماً على كشف كافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية لقوانين حقوق الانسان والقانون الدولي الانسان.











رام الله - دنيا الوطنرصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 22 انتهاكاً بحق الصيادين داخل البحر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.