الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و(183) إصابة بـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتين وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إلى أنه تم إجراء (1065) فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وأضافت أنه تم تسجيل (200) حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ (184254) إصابة، إجمالي الحالات النشطة (3249) حالة، إجمالي المتعافين (179422) حالة، فيما كان إجمالي الوفيات (1583) وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى (107) حالة، من بينها (74) حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة (768590) جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح (478997) شخصاً.