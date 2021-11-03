الاحتلال يفعل صفارات الإنذار في إطار المناورة الأضخم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية نيتها تجربة صافرات الإنذار صباح يوم الأربعاء، عدة مرات في غالبية المناطق في إطار المناورات الأضخم التي تجريها، والتي تحاكي سيناريوهات حرب على عدة جبهات.وحسب بيان الجبهة الداخلية فإن الصافرات سيتم تفعيلها ما بين الساعة 10-11 قبل ظهر اليوم في مناطق الشمال، وما بين الساعة 6-7 مساءً في منطقة القدس ومناطق الوسط والساحل ومنطقة عسقلان.في حين يأتي تفعيل الصافرات بعد تقسيم الجبهة الداخلية المناطق بشكل مختلف عن السابق بما يضمن وقتاً كافياً للدخول للغرف الآمنة والملاجئ بالإضافة لزيادة الدقة في الصافرات حيث تم تقسيم المدن لأكثر من منطقة.