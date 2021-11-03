شؤون فلسطينية

الدفاع المدني بغزة يوجه تنبيهات هامة للمواطنين مع قدوم الشتاء

الدفاع المدني بغزة يوجه تنبيهات هامة للمواطنين مع قدوم الشتاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال رائد الدهشان، الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الأربعاء، إن الغاز أخطر ما يوجد داخل المنزل، مؤكداً تنفيذهم حملة عن مخاطر الغاز داخل البيوت.

وأكد الدهشان خلال حديثة لـ (إذاعة الأقصى) على أن الحملة ضرورية، وخاصة مع قدوم فصل الشتاء مهيباً بالمواطنين أن يأخذوا موضوع الغاز بجدية، وأنهم وجدوا بعض خراطيم الغاز غير صالحة، وتسرب الغاز في أي لحظة قد يتسبب بانفجار.

ونوه إلى ضرورة إلتزام المواطن بوضع الغاز في مكان آمن، وفحص الإسطوانات والخرطوم الواصلة بين فرش الغاز والإسطوانة بشكل دوري.

لفت الناطق باسم الدفاع المدني بغزة إلى أنهم لم يصدروا أي ترخيص لأي نقطة غاز قريبة من منازل المواطنين، ويمنع نقل الغاز من الأسطوانات الكبيرة إلى الصغيرة لأنها تشكل خطراً كبيراً.

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