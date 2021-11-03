نيويورك تشهد انتخاب ثاني محافظ من ذوي البشرة السوداء

رام الله - دنيا الوطنشهدت بلدية مدينة نيويورك، فوز الديمقراطي إريك آدامز، ليصبح ثاني محافظ في تاريخ المدينة من ذوي البشرة السوداء.وحصل آدامز على 66.14٪ من الأصوات (676481 صوتا) في انتخابات بلدية مدينة نيويورك بعد معالجة البيانات من 97.76٪ من الماسحات الضوئية في مراكز الاقتراع، وفقا للبيانات الأولية من لجنة الانتخابات، وفق (سبوتنيك).واعترف خصمه الرئيسي الجمهوري كورتيس بليفا بالهزيمة بالفعل، وحصل على 28.66٪ من الأصوات (293127 صوتًا). ولم يحصل المرشحون السبعة الباقون حتى على 3٪ من الأصوات.وسيصبح آدامز ثاني رئيس بلدية ديمقراطي على التوالي لنيويورك خلال 20 عاما بعد بيل دي بلاسيو المنتهية ولايته وثاني عمدة من بشرة سوداء في تاريخ المدينة، ومن المتوقع أن يتولى المنصب في الأول من يناير.وقال آدامز في برنامجه الانتخابي إنه سيسعى جاهدا لجعل نيويورك آمنة، مشيرا إلى أن عدد الاعتقالات باستخدام الأسلحة النارية قد زاد مؤخرا، كما زاد عدد حالات إطلاق النار وجرائم الكراهية.