بحر يهنئ الجزائر في ذكرى الثورة الجزائرية المجيدة









رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر الجمهورية الجزائرية الشقيقة رئاسة وبرلماناً وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية المجيدة.وقال بحر في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة: "إن الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد وثورتها في وجه الاحتلال الفرنسي لا تزال مصدر إلهام لشعبنا الفلسطيني خاصة ولأمتنا العربية والإسلاميةعامة".وأضاف" ونحن إذ نهديكم أصدق التهاني بهذه المناسبة، لنغتنم الفرصة لتثمين الدور المقدر لدور الجزائر الشقيقة، ومواقفها التاريخية في نصرة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية".وثمن بحر موقف الجزائر المتقدم في التصدي مع عدد من الدول الأفريقية لتثبيت عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد الأفريقي، و قد قدَّر موقف الجزائر الرسمي والشعبي المناهضللتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معبراً عن تطلعه لمواصلة الجهود الجزائرية لتجريم التطبيع ودعم القضية الفلسطينية العادلة.من جهته؛ شكر النائب عجيسة د. بحر على اتصاله، مؤكداً على موقف الجزائر رئاسة وبرلماناً وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية، والعمل الجاد من أجل إنهاء الظلم الواقع عليه، ودعم قضيته العادلة في شتى المحافل الدولية، خاصة وأن الشعب الجزائري عانى من الاحتلال.وقال عجيسة :"نعاهدكم أن نبقى الأوفياء لدماء شهداء الجزائر وفلسطين، وان تبقى قضية فلسطين القضية المركزية للجزائر، ونبقى نرفع شعار نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، مجدداً موقف الجزائر الرافض للتطبيع مع الاحتلال والعمل على عزلهعربيا وإفريقياً".